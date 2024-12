"W ostatnim czasie na rynkach światowych znacznie wzrosła cena masła , co jest przede wszystkim efektem niedoboru mleka. Sytuacja ta dotknęła także Polskę. Aby ustabilizować sytuację na rynku, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż dużych ilości masła" – poinformowała w komunikacie kancelaria premiera.

Przetarg RARS dotyczy sprzedaży mrożonego masła w blokach 25 kg. Minimalna cena sprzedaży wynosi 28,38 zł/kg (bez VAT ), czyli za kostkę 200-gramową wychodzi ok. 5,70 zł. Otwarcie ofert w przetargu ma się odbyć w czwartek 19 grudnia.

Rząd podjął decyzję ws. drogiego masła. RARS wkracza do akcji

Jak podaje portal dla handlu.pl, obecnie średni koszt kostki masła (85 proc. tłuszczu, 200 g) wynosi 8,59 zł. W wielu sklepach cena przekracza już jednak psychologiczną granicę 10 zł . Wiele sieci wprowadza co prawda spore promocje, ale różnice w dyskontach i tak są widoczne – w lipcu za kostkę masła płaciliśmy średnio 6,17 zł, a w lutym było to równe 5 zł.

Jak przekazała KPRM, masło pochodzi z rezerw żywnościowych Agencji. "Rezerwy te są tworzone, aby zachować ciągłość dostaw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki i zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli" – czytamy.

"Kompletnie nie rozumiem tego zamieszania z cenami masła. RARS uruchamia rezerwy, ludzie kochani. Ja parę dni temu kupiłem masło w promce po jakieś 5 zł przy zakupie trzech. Ile Wy tego masła jecie, że te ceny są taką tragedią? Ja to bym wolał tańszy kredyt, a to czy masło będzie po 5 czy 7 zł, to już mi większej różnicy nie robi" – skomentował Radosław Karbowski, autor serwisu "Skrót polityczny".