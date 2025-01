Jak zrobić frytki chrupiące i pełne smaku

Belgijskie frytki to coś więcej niż tylko zwykły dodatek do dania głównego. W Belgii traktowane są jak narodowy skarb i część kultury. W odróżnieniu od popularnych frytek, które spotykamy w fast food ach, belgijskie mają być grubsze, chrupiące na zewnątrz, ale miękkie w środku.

Przepis na belgijskie frytki – namoczenie i podwójne smażenie

Zanim przystąpimy do smażenia, kluczowy jest wybór odpowiednich ziemniaków. Robert Makłowicz sugeruje, by do belgijskich frytek wybierać ziemniaki o mączystej konsystencji, takie jak odmiana Bintje. Ważne jest również, by ziemniaki pokroić na dość grube słupki – nie powinny być one cieńsze niż 1,5 cm, ponieważ tylko wtedy frytki będą miały szansę na idealne wypieczenie. I tutaj mamy do czynienia z pierwszym sekretem – namaczaniem w wodzie z cukrem.