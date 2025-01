Obecnie w Polsce panują stosunkowo wysokie temperatury, które mogą kojarzyć się z nadchodzącą wiosną. We wtorek (28 stycznia) termometry pokazywały miejscami 15 stopni Celsjusza. Jednak w najbliższych dniach prognozowane jest ochłodzenie, a zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Nadciąga srogi mróz. Kiedy w Polsce zrobi się chłodniej?

Do końca bieżącego tygodnia pogoda będzie raczej wiosenna, ale już od lutego temperatura zacznie spadać. W całym kraju prognozowane są wartości ujemne, a największy mróz odczują mieszkańcy południowej Polski.

W pierwszym tygodniu (od 3 do 9 lutego) IMGW przewiduje zimne dni bez większych opadów śniegu. Średnia temperatura maksymalna na południu wyniesie około -4°C, a minimalna -9°C. W pozostałej części kraju w ciągu dnia termometry pokażą od -2 do 2°C, a nocami od -5 do -1°C.