W Stanach Zjednoczonych po objęciu władzy przez Donalda Trumpa trwa fala deportacji osób bez uregulowanego statusu pobytowego . Akcja ta budzi wśród ludzi, którzy przybyli do Ameryki, aby zaznać "lepszego życia" ogromne obawy i strach. Już podczas pierwszego briefingu prasowego rzeczniczka Białego Domu – Karoline Leavitt została zapytana o zakres tej akcji.

– Dotyczy to wszystkich, bo złamali prawo (naszego) kraju, a zatem są przestępcami – powiedziała. Podkreśliła, że deportacje obejmują także osoby, które przekroczyły okres ważności wizy . Takiego samego zdania jest prawa ręka Trumpa – Kristi Noem , która jest odpowiedzialna za koordynację jednej z największych akcji deportacyjnych zapowiadanych w czasie kampanii przez prezydenta USA.

Korespondent zapytał wprost. Polonia, głosująca na Trumpa ma powody do obaw

Korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski przebywający w USA zapytał amerykańską sekretarz, co powiedziałaby Amerykanom polskiego pochodzenia, którzy głosowali na Donalda Trumpa , ale mają w rodzinie lub wśród sąsiadów nielegalnych imigrantów.

– Prawo obowiązuje wszystkich. Obowiązuje amerykańskich obywateli i dotyczy wszystkich osób, które przybyły do tego kraju nielegalnie. Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za złamanie naszego prawa – podkreśliła Noem, wzmagając obawy amerykańskiej Polonii przed deportacją .

Wiele osób głosujących w wyborach na Donalda Trumpa, wierzyło, że zapowiadane represje będą dotyczyć głównie jego przeciwników politycznych. Niestety, ku przerażeniu zwolenników – prezydent USA wydaje się nie czuć zobowiązany do ochrony ludzi, którzy oddali na niego swój głos.

Kim jest Kristi Noem?

To jedna z kluczowych postaci w administracji republikańskiej. Noem czynnie wspierała politykę Donalda Trumpa, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa i kontroli granic. Jej podejście do kwestii migracyjnych budzi wśród Demokratów i dziennikarzy ogromne kontrowersje. Choć zwolennicy chwalą jej stanowczość, to przeciwnicy zwracają uwagę opinii publicznej na bardzo niepokojącą kwestię, jaką jest – totalny brak empatii wobec imigrantów.