Serwis The Brussels Times poinformował w czwartek, iż żadne samoloty nie mogły przez jakiś czas lądować ani startować na głównych lotniskach Belgii , w tym na lotnisku w Brukseli. Wszystko przez awarię w systemie, która pomaga kontrolować ruch lotniczy. Po południu system komputerowy Skeyes został ponownie uruchomiony, a ruch lotniczy został wówczas wznowiony.

Nagłe zamknięcie przestrzeni powietrznej w Belgii

Co się dokładnie stało? Około godziny 15:00 okazało się, że system kontroli ruchu lotniczego Skeyes używany do obsługi belgijskiej przestrzeni powietrznej "nie działa zgodnie z oczekiwaniami". Poinformował o tym media rzecznik firmy Skeyes Kurt Verwilligen.

Wszystkie samoloty latające w tym czasie w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez Skeyes (do wysokości około 7500 metrów) zostały przekierowane do sąsiednich krajów. –Odbyło się to w bezpieczny sposób przy użyciu systemu zapasowego – dodał rzecznik.