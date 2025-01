Polacy czekają na takie promocje. Dyskontowi giganci ostro tną ceny chemii z Niemiec i nie tylko

Codziennie w naszych domach zużywamy tony i litry przeróżnych środków chemicznych do mycia, prania czy czyszczenia. Idą na to grube pieniądze, ale czasem jest okazja, by trochę na tym zaoszczędzić. Tylko dziś i jutro taniej będziemy mogli kupić chemię w Biedronce i Lidlu. Zasady promocji są praktycznie te same, ale różny jest rodzaj przecenionych artykułów.