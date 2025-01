Przeziębiony nie leć samolotem. Pilot ostrzega Fot. PIOTR JEDZURA/REPORTER/EastNews

Przeziębiony nie lataj samolotem. Oto, co mówi pilot

Mężczyzna, który ostrzega przed lataniem w czasie przeziębienia to Jaimes García, pilot linii lotniczej Avianca, z ponad 156 tys. obserwujących na TikToku. W swoim viralowym filmie, który obejrzano już prawie 800 tys. razy, wyjaśnia, jakie zagrożenia dla uszu niesie podróż samolotem podczas infekcji. Jak twierdzi kapitan García, ciśnienie w kabinie samolotu może mieć negatywny wpływ na uszy pasażerów, zwłaszcza jeśli są przeziębieni.

– Przy stanie zapalnym trąbek Eustachiusza nie mogą one wyrównać ciśnienia. Wtedy odczuwasz ból uszu – wyjaśnił w swoim filmiku na TikToku.

Zapalenie trąbek Eustachiusza może prowadzić do barotraumy, czyli urazu spowodowanego zmianami ciśnienia. – Jeśli stan jest poważny i twoje uszy są mocno zatkane, to błona bębenkowa może nawet pęknąć. To bardzo niebezpieczne – dodał García.

Barotrauma jest to uraz ciśnieniowy uszu i zatok, któremu mogą towarzyszyć bóle głowy i zawroty głowy. Barotrauma objawia się podczas podróżowania samolotem, a jej przyczyną są zmiany ciśnienia w otaczającym środowisku. Największe problemy mogą pojawić się podczas lądowania, ponieważ wtedy dochodzi do zwiększenia ciśnienia.

Trzeba jednak dodać, że w dalszej części filmiku mężczyzna zwrócił się do innych pilotów, by to ci jeszcze bardziej niż pasażerowie, zwrócili uwagę na swoje zdrowie podczas lotu. W końcu to od nich zależy bezpieczeństwo wielu ludzi.

– Pasażer z zatkanym nosem może odczuwać znaczny dyskomfort, ale my, piloci, którzy wykonujemy do pięciu czy sześciu lotów dziennie, jesteśmy narażeni bardziej, jeśli nie jesteśmy w optymalnej kondycji – wskazał.

A co jeśli lotu nie da się uniknąć? W końcu to nie takie proste, by lot odwołać, wybrać inny środek transportu czy nie zjawić się w pracy i to przy tak odpowiedzialnej funkcji jak pilot.

García radzi, by podjąć środki zaradcze. – Przeciętni pasażerowie odbywają tylko jedną podróż, ale nadal muszą być ostrożni. Weź coś na odetkanie nosa, żuj gumę i wykonuj ćwiczenia wyrównujące ciśnienie – sugeruje. Zachęca również kolegów po fachu do priorytetowego traktowania zdrowia. Jak wyznał, sam zrezygnował z kilku lotów z powodu przeziębienia.

