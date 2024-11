LOT jak Ryanair i Wizz Air. Dzięki temu Polaków na Malcie będzie jeszcze więcej

Od 16 kwietnia to właśnie podróżni z Lotniska Chopina będą mieli jeszcze więcej szans na lot na Maltę. Polskie Linie Lotnicze LOT będą tam latały cztery razy w tygodniu – w każdy wtorek, środę, sobotę i niedzielę. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że będzie to trasa całoroczna, a nie tylko sezonowa.

– Z zadowoleniem przyjmujemy ogłoszenie przez PLL LOT uruchomienia połączenia między Maltą a Warszawą , będące kolejnym, ważnym krokiem w dążeniu Malty do dywersyfikacji połączeń lotniczych i rynków, z którymi współpracuje. Nowa trasa LOT-u otwiera Maltę na możliwość zwiedzania Polski, ale także umożliwia dostęp do atrakcyjnych kierunków długodystansowych, dostępnych w międzynarodowej siatce połączeń LOT-u – zaznaczył Micellef.

Polacy uwielbiają Maltę. Liczba turystów rośnie lawinowo

Choć Malta rozmiarem przypomina Kraków, to nawet tydzień nie wystarczy, żeby odkryć wszystkie jej walory. Tylko we wrześniu 2024 roku swój dłuższy lub krótszy urlop spędziło tam 21 008 turystów z naszego kraju, co zapewniło nam 5. miejsce w zestawieniu najliczniejszych turystycznych nacji. Warto jednak dodać, że rok do roku liczba podróżnych z naszego kraju wzrosła aż o 67,4 proc., a tym samym jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem.