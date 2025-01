Krew też odliczysz od podatku. Można na tym zyskać nawet kilkaset złotych

Honorowi krwiodawcy przede wszystkim chcą ratować życie innym, ale mogą też przy okazji mieć mniejszy podatek do zapłacenia. Nie wszyscy wiedzą, że oddana krew to także darowizna, którą można odliczyć w zeznaniu PIT. Skoro jest taka możliwość, to czemu by z niej nie skorzystać?