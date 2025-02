Spektakularne niebo nad Polską. Polarny fenomen, który zachwyci każdego

Charakterystyczną cechą chmur perłowych jest ich zdolność do odbijania i rozpraszania promieni słonecznych , co nadaje im niezwykły, tęczowy blask. Chmury te składają się głównie z kryształków lodu oraz cząsteczek kwasu siarkowego i azotowego.

Spadek temperatury w Polsce. Za sprawą polarnego wiru pojawią się polarne chmury stratosferyczne

Serwis meteorologiczny Twoja Pogoda podaje, że w najbliższych dniach nad Polską temperatura w stratosferze spadnie poniżej minus 90 stopni Celsjusza, co zwiększy prawdopodobieństwo zaobserwowania chmur perłowych. Oznacza to, że mamy niepowtarzalną okazję, by podziwiać to unikalne zjawisko na polskim niebie.