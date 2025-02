Ale jak to mówią: "nic nie trwa wiecznie" i aktorzy wcielający się w poszczególne role, decydują się na zmianę pracy. Bywa również tak, że to producenci rezygnują z dalszej współpracy z danym artystą.

Barbara Bursztynowicz odchodzi z "Klanu"

Do sieci wypłynął już fragment ostatniej sceny Bursztynowicz w "Klanie" . Żegna się ona na nim z najbliższą rodziną i wsiada do samochodu z mężem Jerzym. Ujęcia wywołały jednak burzę.

Internauci zauważyli, że "wyglądało to dziwnie", bo Elżbieta ani razu nie pokazała twarzy, tak jakby specjalnie ją ukrywała. Podejrzewali, że mogła to być dublerka. Prawda szybko wyszła na jaw, a ujawniła ją sama zainteresowana.

– Rozchorowałam się na grypę, realizatorzy musieli oddać odcinek do emisji, więc zdecydowali się na takie rozwiązanie. Oczywiście, że nie tak wyobrażałam sobie pożegnanie z widzami, ale nie miałam na to wpływu. Wszystko odbyło się poza mną – zdradziła dla Plejady.

"Bardzo dziwnie to wyszło"; "Słabo to rozegrali" – pisali niezadowoleni fani w komentarzach.

"M jak miłość": Śmierć Hanki Mostowiak w kartonach

Niektórzy byli przekonani, że to właśnie przez kartony Hanka straciła życie. Ale później okazało się, że wybranka serialowego Marka miała tętniaka mózgu, który pękł i to było bezpośrednią przyczyną jej śmierci.

Co ciekawe, popularna dziś scena z kartonami miała zostać wycięta z ostatnich ujęć Małgorzaty Kożuchowskiej w "M jak miłość". Sterta pudeł miała posłużyć jedynie do zabezpieczenia pojazdu przed zniszczeniem. Z jakiegoś powodu twórcy serialu zdecydowali się zostawić ten kadr.

Koroniewska i Kuszewski też już nie grają w "M jak miłość"

Uśmiercili serialowego Ryśka w "Klanie"

Przyznał, że nie była to dla niego łatwa decyzja. – Ludzie mają bardzo dobrą pamięć i za to ich cenię. Tak, grałem Ryszarda Lubicza, taksówkarza. Byłem nie tylko taksówkarzem, byłem też ojcem, mężem i przez cały czas miałem firmę remontową. Niektóre panie pisały nawet do telewizji czy można wynająć mnie, Ryszarda i Józka, granego wtedy przez Cezarego Żaka, do kładzenia kafelek – wspominał po latach w programie "RAPtowne rozmowy" w Mixtape TV.