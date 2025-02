Tę grę pokochały miliony. Z okazji 25-lecia Simsów twórcy przygotowali prezent dla fanów. Fot. YouTube/@Trollfavoi

Już jakiś czas temu w sieci pojawiły się spekulacje na temat reedycji The Sims 1 i The Sims 2 na PC. Teraz informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez firmę Electronic Arts. Z okazji urodzin pierwszej części The Sims, na rynku dostępny jest pakiet The Sims: 25-lecie. Zestaw można znaleźć na platformach EA App, Epic Games Store i Steam od 31 stycznia , a jego cena wynosi 179,90 zł.

W skład pakietu wchodzą zarówno The Sims, jak i The Sims 2 wraz z dodatkami. Dla pierwszej gry przygotowano rozszerzenia: Światowe życie, Balanga, Randka, Wakacje, Zwierzaki, Gwiazda Abrakadrabra oraz To były czasy – Kolekcja.

W pakiecie z The Sims 2 gracze otrzymają dodatki: Na studiach, Nocne życie, Własny biznes, Zwierzaki, Podróże, Cztery pory roku, Czas wolny, Osiedlowe życie, Zestaw Świąteczny, Zestaw rodzinny – akcesoria, Szyk i elegancja – akcesoria, Impreza – akcesoria, Moda z H&M – akcesoria, Młodzieżowy styl, Kuchnia i łazienka – wystrój wnętrz – akcesoria oraz Rezydencje i ogrody.

Obie gry są także dostępne osobno, w formie pakietów zawierających jedną grę oraz dodatki. Cena The Sims: Kolekcja Tradycyjna wynosi 89,90 zł, a The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna kosztuje 129,90 zł.

To prawdziwy powrót do przeszłości. Chyba nie ma osoby z pokolenia Z, która nie spędziła godzin na grze w Simsy, marząc o posiadaniu wszystkich dodatków i wykorzystywaniu nowych funkcji. Electronic Arts pracuje już nad "The Sims 5", jednak nie zdradza szczegółów.

Trwają prace nad filmem

Jak informowaliśmy na łamach naTemat.pl, według doniesień magazynu "The Hollywood Reporter", powstanie film na podstawie gry "The Sims". Reżyserką produkcji będzie Kate Herron, twórczyni pierwszego sezonu "Lokiego", uznanego serialu Marvela i Disney+. Scenariusz napiszą wspólnie z Briony Redman.

W filmie "The Sims" wystąpi trzykrotnie nominowana do Oscara Margot Robbie, która oprócz roli aktorskiej, będzie również producentką. Firma LuckyChap, którą współprowadzi z mężem Tomem Ackerlym oraz Joseyem McNamarą i Sophią Kerr, odpowiedzialna była za produkcję filmu "Barbie".

