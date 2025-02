Hit zimowego all inclusive znosi płatne wizy dla Polaków. Jest tylko jeden problem

Zimowe all inclusive ma się bardzo dobrze. Tłumy Polaków ferie zimowe spędzają bowiem w Egipcie, gdzie nad Morzem Czerwonym temperatura regularnie przekracza 20 st. C. Plażowanie i opalanie jest tam na porządku dziennym. Dodatkowo niebawem będzie to nieco tańsze. Wszystko za sprawą zmian w obowiązku wizowym.