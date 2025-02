All inclusive w Egipcie hitem 2024 roku. Zmian jest więcej. Fot. Adam Staskiewicz/East News

Już latem było jasne, że Turcja po raz kolejny zostanie ulubionym krajem Polaków na wyjazdy all inclusive. Wynikało to z raportu Polskiej Izby Turystyki. Teraz cały 2024 rok w "Raporcie Podróżnika" podsumowało Travelplanet.pl. Z ich danych wynika, że na podium doszło do ważnej zmiany. A i na dalszych miejscach działo się wiele.

Turcja rajem Polaków na all inclusive. Drugie miejsce już nie dla Grecji

31,19 proc. klientów biur podróży w 2024 roku postanowiło spędzić wakacje w Turcji. Ta od kilku lat jest prawdziwym dominatorem, a pojawienie się nowych biur podróży, takich jak Anex Tour, Join Up!, czy rosnąca pozycja Coral Travel, tylko wzmocniły pozycję tego kraju. Każdy z tych touroperatorów specjalizuje się bowiem właśnie w organizowaniu wyjazdów do Turcji.

Zwycięstwo kraju Erdogana było do przewidzenia. Jednak drugie miejsce w zestawieniu, które przypadło Egiptowi, jest już niemałym zaskoczeniem. W skali całego roku swój urlop w kraju faraonów postanowiło spędzić 17,92 proc. osób wyjeżdżających z biurami podróży. Trzecią Grecję wybrało 13,99 proc. turystów. A dodajmy, że to właśnie Hellada w latach 2014-2019 była najpopularniejszym kierunkiem, a od 2021 roku znajdowała się na drugim miejscu.

Skąd wzrost popularności Egiptu kosztem Grecji? Główną przyczyną może być sezonowość. Grecja nadal kojarzy nam się głównie z leniami wakacjami. Egipt natomiast nawet zimą gwarantuje iście letnią aurę, co kusi stęsknionych za ciepłem i słońcem Polaków.

– Egipt w ostatnich latach stał się niekwestionowanym liderem wypraw poza wysokim, letnim sezonem, a zwłaszcza w zimie, kiedy to w egipskich kurortach można kąpać się w morzu, opalać – słowem mieć letnią atmosferę wypoczynku na wyciągnięcie ręki. Egipt to także popularne miejsce na ferie zimowe – oferty są często tańsze niż wyjazd z dziećmi na narty, i to niekoniecznie w Alpy, ale również w polskie góry – przyznał prezes Travelplanet.pl Radosław Damasiewicz.

Tunezja popularniejsza od Bułgarii. Polacy chcą odkrywać Maltę

Zmian na liście najpopularniejszych kierunków na all inclusive i nie tylko jest znacznie więcej. Tuż za podium znalazła się bowiem Hiszpania, a czołową piątkę niespodziewanie uzupełniła Tunezja. Aż na szóstą lokatę spadła Bułgaria, która pracuje już nad ofertą, która ma ponownie przyciągnąć polskich turystów.

W czołowej dziesiątce znalazły się także Cypr, Wyspy Kanaryjskie, Malta i Albania. Zaskoczeniem nie powinna być zwłaszcza obecność Kanarów i Malty. Oba te kierunki są bowiem postrzegane przez Polaków jako całoroczne. W przypadku tego drugiego kraju nie bez znaczenia są także ceny.

– Ten atrakcyjny turystycznie kraj można w zimie zwiedzić za mniej więcej 60 proc. ceny w porównaniu do szczytu sezonu letniego – podkreślił Damasiewicz komentując koszty wypoczynku na Malcie.

Polacy chcą wyjeżdżać na all inclusive z jednego powodu

Na wakacje all inclusive nadal najczęściej latamy we dwoje (ok. 52 proc.), ale stale rośnie też odsetek rezerwacji dla 3 i więcej osób (ok. 40 proc.). Urlopy najchętniej spędzamy natomiast w hotelach z czterema lub pięcioma gwiazdkami. Od wyjazdu do nich nie odstraszają nas ceny. Te rok do roku wzrosły średnio o zaledwie 3 proc.