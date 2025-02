Sytuacja na Santorini jest bardzo nerwowa. Od kilku dni odnotowywane są tam setki trzęsień ziemi, przez greckie media nazwane "wirem Richtera". Od soboty do poniedziałku blisko 40 z nich osiągnęło magnitudę ponad 4 w skali Richtera. Zaniepokojeni są mieszkańcy, którzy nie pamiętają podobnej sytuacji. Turyści natomiast coraz częściej opuszczają wyspę dodatkowymi samolotami.

Co dzieje się na Santorini? Trzęsienia ziemi nie są związane z wybuchem wulkanu

Sytuacja na wyspie jest stale monitorowana, a eksperci rozważają różne scenariusze. Ten najbardziej prawdopodobny przewiduje, że sytuacja podobna do obecnej utrzyma się przez kilka dni lub tygodni. W najgorszym przypadku może jednak dojść do podwodnej erupcji lub mocniejszego wstrząsu, który doprowadzi do tsunami.