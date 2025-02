Młodszy brat Michała Rachonia, Nikodem, zdaje się być jednym z beneficjentów tego układu. Choć nie był postacią medialną, jego kariera w instytucjach publicznych rozwijała się dynamicznie. Pracował w Grupie Energa, objął stanowisko attaché prasowego w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie, a obecnie odpowiada za kontakty z mediami zagranicznymi w Kancelarii Prezydenta RP. Kolejny zaplanowany awans do rangi ministra wywołał pytania, czy to kompetencje, czy raczej znajomości otworzyły mu drogę do sukcesu.