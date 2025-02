Druga kadencja Andrzeja Dudy nieubłaganie zmierza ku końcowi. Do wyborów prezydenckich pozostały niespełna cztery miesiące, ale to nie powstrzymuje prezydenta, aby w Pałacu Prezydenckim wprowadzić istotne zmiany personalne.

Dymisia szefa BBN. Onet wyjawił prawdziwy powód odejścia Jacka Siewiery

Jak pisze Onet.pl, dymisja szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery była przesądzona już od kilku dni. Oficjalnie podano, że Siewiera wyjeżdża na stypendium do Oxfordu, a następnie ma współtworzyć międzynarodową radę państw basenu Morza Bałtyckiego.

Jednak według ustaleń Onet.pl, prawdziwym powodem jego odejścia jest konflikt z Małgorzatą Paprocką, szefową Kancelarii Prezydenta. To ona miała dążyć do usunięcia go ze stanowiska. Na jego miejsce powołany zostanie gen. Dariusz Łukowski, dotychczasowy wiceszef BBN.