Prezydent Meksyku sprzeciwia się zmianie nazwy i atakuje Google

Jak donosi "The Independent", prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum podczas konferencji prasowej skrytykowała działania Google i wyraziła swój sprzeciw wobec tej decyzji. Zapowiedziała również, że jej rząd wyśle oficjalny list do firmy, aby wyjaśnić, kto powinien decydować o nazwach międzynarodowych akwenów.

– To nie kraj zmienia nazwę morza międzynarodowego, ale robi to organizacja międzynarodowa, dlatego wyślemy jutro list do Google'a, by wyjaśnić, jak się ją definiuje – powiedziała. – Nazwy geograficzne nie mogą być definiowana tylko przez kraj – dodała.