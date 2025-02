Najszybszy i najgorętszy romans lat 80. W Szapołowskiej zakochał się znany muzyk

To był jeden z najgorętszych romansów w latach 80. Grażyna Szapołowska pojawiła się na scenie w Opolu, a muzyk i założyciel słynnego zespołu Maanam Marek Jackowski od razu się w niej zauroczył. Ich "przygoda" nie trwała jednak długo. Aktorka do dziś pozytywnie wypowiada się o słynnym gitarzyście, choć nie ma go już z nami od ponad dekady. Oto krótka, ale ciekawa historia Szapołowskiej i Jackowskiego.