Tego nie wolno robić na podwórku. Możesz dostać nawet 10 tys. zł kary Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

– Woda deszczowa pochodząca z dachów, powierzchni utwardzonych, czy instalacji drenażowych, może spowodować spiętrzenie się wód deszczowych w instalacji sanitarnej, która nie jest przystosowana do ich odprowadzania – tłumaczył Sławomir Grucel z Wodociągów Jaworzno, którego cytuje Portal Samorządowy. – Deszczówka w instalacji sanitarnej stanowi bezpośrednie zagrożenie dla posesji – wskazał.

Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione

Chodzi o to, że nagły napływ wód może prowadzić do zalania pomieszczeń gospodarczych lub powodować cofanie się ścieków, a także ich wylanie na teren wokół domu. Dlatego też odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej jest surowo zabronione. Tego typu działanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym grzywny do 10 tys. zł lub kary ograniczenia wolności.

Jak podkreśla m.in. Miejska Spółka Wodna w Imielinie, "wody opadowe, popularnie zwane deszczówką, oraz wody roztopowe powstające podczas topnienia śniegu, muszą być odprowadzane w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami".

"Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej" – podkreślili urzędnicy.

Deszczówkę można wykorzystać w sposób ekologiczny i oszczędny jak na przykład:

Zbieranie deszczówki – można instalować systemy do jej zbierania np. w zbiornikach na dachu, co pozwala na jej późniejsze użycie; Nawadnianie ogrodu – zebrana deszczówka idealnie nadaje się do podlewania roślin, co pozwala zaoszczędzić na wodzie pitnej; Mycie pojazdów – można używać deszczówki do mycia samochodów czy innych powierzchni zewnętrznych; Toaleta i pranie – woda deszczowa, kiedy jest odpowiednio przefiltrowana, może być wykorzystana do spłukiwania toalet lub w pralkach.

