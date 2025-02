Popularny słodzik może być zakazany w całej UE. Spożywa go prawie co drugi Europejczyk

Rafał Badowski

A spartam to popularny słodzik dodawany w napojach i żywności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała go za potencjalnie niebezpieczny. Organizacje prozdrowotne chcą jego zakazu w całej Unii Europejskiej – czytamy w portalu branżowym retaildetail.eu.