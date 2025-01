"Czerwcowe emerytury" ulegną waloryzacji wstecznej. Skorzysta na tym aż 11 pechowych roczników

W 2011 roku naprawiono ten błąd , ale skorzystały na tym tylko seniorzy dopiero co przechodzący na emeryturę. Ci "czerwcowi", którzy już otrzymywali świadczenie, dalej mieli je niższe niż przypadku osób z pozostałych 11 miesięcy. W sumie pokrzywdzonych było 11 roczników z lat 2009-2019. Łącznie to ok. 95 tysięcy osób.

Zmiany wejdą w życie w lipcu 2025 roku. Trzeba będzie się zgłosić do ZUS o przeliczenie emerytury

Trzeba jednak złożyć o to wniosek do ZUS. Zakład nie będzie bowiem robił tego z automatu. Jeśli więc jesteśmy z pechowych roczników emerytalnych, powinniśmy się tym zainteresować. ZUS ma wrzucić informację na stronę na trzy miesiące przed wejściem ustawy w życie. Tak, by nikt tego nie przegapił, a także wiedział, czy waloryzacja w ogóle go dotyczy.