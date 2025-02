Za kamerą "Konklawe" stanął Edward Berger, reżyser oscarowego "Na Zachodzie bez zmian" , a scenariusz do amerykańsko-brytyjskiego thrillera powstał na podstawie powieści Roberta Harrisa z 2016 roku. Jak można się spodziewać, fabuła zabiera widzów do Watykanu .

Po śmierci papieża Kolegium Kardynałów zbiera się na konklawe, by wybrać następnego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Kardynał Lawrence zostaje wyznaczony do tego, by poprowadzić głosowanie. Gdy w Kaplicy Sykstyńskiej zbierają się purpuraci z całego świata, duchowny trzymający pieczę nad wielkim wydarzeniem wpada na trop spisku, który może wywrócić Stolicę Apostolską do góry nogami.