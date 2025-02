warmińsko-mazurskim, w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim; podlaskim; mazowieckim, na wschodzie i południu województwa; lubelskim; świętokrzyskim; podkarpackim; małopolskim; śląskim, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim.

Antycyklon Elwira zmierza do Polski

W ostatnich dniach w różnych częściach Polski temperatura utrzymywała się na plusie. Jednak wkrótce ulegnie to zmianie za sprawą antycyklonu Elwira, który zbliża się do kraju. W związku z tym, ze wschodu napływać będzie do Polski chłodniejsze, suche powietrze, skutecznie wypychając wilgoć i opady na zachód.