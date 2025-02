To właśnie w siódmej edycji randkowego show poznała swojego przyszłego narzeczonego Mateusza Świerczyńskiego. Choć sportowiec nawiązywał w programie różne relacje z kobietami, to żadna z nich nie przetrwała próby czasu. Niedługo po zakończeniu zdjęć okazało się, że szczęście odnalazł u boku Gilon.

Karolina Gilon urodziła. Prowadząca "Love Island" pokazała zdjęcia synka

"Poród to fizycznie krótka droga do przebycia dla Maluszka, ale długa przygoda dla mamy. Nasze doświadczenie z porodem jest przepiękne, ale na opowieści przyjdzie jeszcze czas. Choć jak oglądamy film z porodu, który nagrywała dla nas nasza psiapsi Pola, zalewamy się łzami za każdym razem" – czytamy.

Gilon zwróciła się także do ukochanego: "Mati, mimo że teraz mam miłość do podzielenia na dwóch chłopaków mojego życia, to mam wrażenie, że w ten magiczny piątek wydarzyło się coś, co przerosło moje oczekiwania jeśli chodzi o nas. Ale to już Ci powiem na uszko...".