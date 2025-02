Zacznijmy od tego: co to właściwie znaczy, że "ruszyła maszyna rozliczeń"? Co konkretnie się zmieniło lub zmieni w systemowym podejściu do rozliczania? Czemu nagle miałyby przyspieszyć, skoro wymiar sprawiedliwości jest taki jak był i są ci sami ministrowie działający jak dotąd? I czym jest „maszyna”? Kto lub co kryje się za tym sformułowaniem? Instytucje państwa? Politycy? Prokuratorzy? Służby specjalne? Sądy? Co to znaczy, że "ruszyła"? Do tej pory stała? Będzie się działo coś extra? A jeśli tak, to co? Dlaczego teraz? I jak długo?