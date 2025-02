Trzaskowski zarzucił Nawrockiemu nieodpowiedzialność. W tle kwestia Ukrainy Fot. Jacek Slomion/REPORTER

Reklama.

– Podważanie dziś najważniejszego interesu narodowego to jest skrajna nieodpowiedzialność, a to niestety widzimy w wykonaniu mojego konkurenta, który zastanawiał się publicznie, czy to jest dobry pomysł, żeby Ukraina była w NATO. Nie ma zgody na podważanie naszego najważniejszego interesu narodowego – mówił Rafał Trzaskowski podczas jednego z piątkowych spotkań z wyborcami. W weekend prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski robi tournée po województwie kujawsko-pomorskim.

Trzaskowski tym samym zadbał o ostre odróżnienie się od swojego głównego kontrkandydata. Do tej pory zaskakująco często starał się przypodobać wyborcom konserwatywnym.

Reklama.

– Panowała zgoda ponadpolityczna od prezydenta Wałęsy, przez prezydenta Kwaśniewskiego, prezydenta Kaczyńskiego, prezydenta Komorowskiego, aż po prezydenta Dudę. Wszyscy zgadzaliśmy się, że miejsce Ukrainy jest w NATO. Bo jaka jest alternatywa? Alternatywa to destabilizacja, alternatywa to Putin, który wygrywa, to Putin, który jest zachęcony, by swoją agresję kontynuować – zaznaczał Trzaskowski, zrównując słowa Nawrockiego z kremlowską propagandą.

Przypomnijmy: kilka dni temu Karol Nawrocki w Polsat News przekonywał, że w kwestii członkostwa Ukrainy m.in. w NATO ma stałe zdanie i wyrażał je już jako prezes IPN.

Reklama.

– Na dzień dzisiejszy nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze, ani w Unii Europejskiej, ani w NATO, do momentu rozstrzygnięcia tak ważnych dla Polaków także spraw cywilizacyjnych – podkreślał.

Kandydat w wyborach prezydenckich w Polsce dodał, że "nie może być częścią międzynarodowych sojuszy państwo, które nie jest w stanie rozliczyć się z bardzo brutalnej zbrodni na 120 tysiącach swoich sąsiadów". Jednocześnie Nawrocki podkreślił, że Polacy wspierali i nadal wspierają Ukraińców.

Trzaskowski: mamy dwie płci biologiczne

W ostatnich dniach Rafał Trzaskowski coraz śmielej bierze się za krytykę PiS. Kilka dni temu stwierdził w rozmowie z Polsat News, że jest politykiem zdrowego rozsądku i uznaje istnienie dwóch płci biologicznych, co jest zgodnie z polskim prawem. Dodał jednocześnie, że nie da się wciągnąć w manipulacje PiS, które jego zdaniem, będzie próbowało wywołać kolejną nagonkę, tak jak wcześniej atakowało mniejszości.

Reklama.

– Wszystkim należy się szacunek, również jeżeli chodzi o to, jak się do kogo zwraca i teraz ja wiem, co robi PiS. PiS próbuje znowu szukać, wywoływać jakieś kolejne bitwy kulturowe, po to, żeby obrażać ludzi, żeby sekować, szukać tematów, które dzisiaj nie są dla nas priorytetowe i najważniejsze – stwierdził we wtorek kandydat na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski w Polsat News.

Według nowego sondażu IBRiS wykonanego na zlecenie portalu Onet.pl Rafał Trzaskowski cieszy się największym poparciem. Prezydent Warszawy uzyskał 37,3 proc. głosów. To daje mu aż 13,4 punktów procentowych przewagi nad kontrkandydatem – Karolem Nawrockim, który uzyskał w tym badaniu wynik 23,9 proc. Oznacza to, że gdyby głosowanie odbywało się w najbliższą niedzielę, to Trzaskowski zdecydowanie wygrałby pierwszą turę wyborów prezydenckich.

: