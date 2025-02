Piaszczyste plaże, turkusowa i ciepła woda, a do tego gwarancja pogody i bardzo przystępnych cen. Na to wszystko mogą liczyć turyści, którzy każdego roku coraz tłumniej ruszają na all inclusive (i nie tylko) do Turcji. Przed rokiem urokami tego kraju cieszyło się aż 62 269 890 turystów. To najlepszy wynik w historii.