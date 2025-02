Pomagali kobiecie w ciąży. Nagle zaatakował ich agresywny mężczyzna

W Lesznie doszło do groźnego incydentu. Ratownicy medyczni zostali wezwani do kobiety w ciąży, która źle się poczuła podczas jazdy autobusem. W trakcie udzielania jej pomocy niespodziewanie podszedł do nich agresywny mężczyzna i zaczął ich atakować. Był pod wpływem alkoholu.