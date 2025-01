Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny 01:40. Zespół Ratownictwa Medycznego W01 166 z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie został skierowany do pobitego mężczyzny na ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie.

Jak się okazało, poszkodowany brał udział w imprezie odbywającej się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Były to 40. urodziny jednego z uczestników.

Atak na ratowników medycznych w Żółwinie

"Do ratowników podszedł jeden z postronnych mężczyzn. Zaczął szturchać członków ZRM. Gdy jeden z ratowników stanowczo zareagował: zażądał od niego, by ten nie przeszkadzał mu w ratowaniu zdrowia pobitego pacjenta, mężczyzna wrócił na salę" – poinformowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie we wpisie na Facebooku.