W odpowiedzi na tę sytuację polska firma Mlekovita postanowiła wesprzeć rodaków wracających do kraju, oferując im pomoc poprzez zatrudnienie.

Mlekovita wspiera powracających rodaków z USA

– Dlatego zapraszamy również powracających z emigracji Polaków do podjęcia pacy w Mlekovicie, gdzie każdemu możemy zaoferować odpowiednie miejsce do rozwoju i budowania swojej nowej ścieżki zawodowej – podkreślił szef Mlekovity.

Deportacje Polaków z USA

Donald Trump już podczas zaprzysiężenia zapowiedział szybkie usunięcie z kraju nielegalnych migrantów, którzy popełnili ciężkie przestępstwa. W tym celu zwrócił się o pomoc do wojska, FBI i innych agencji. Premier Donald Tusk poinformował, że polskie konsulaty w USA są przygotowane na ewentualne deportacje Polaków. Wiceszefowa MSZ, Henryka Mościcka-Dendys, szacuje, że może to dotyczyć około 30 tysięcy osób.

Historia polskiej emigracji do USA

Emigracja Polaków do Stanów Zjednoczonych ma długą historię. Największa fala migracji miała miejsce między 1900 a 1919 rokiem, kiedy to blisko 10 milionów osób przybyło do USA, w tym wielu Polaków. W późniejszych latach, zwłaszcza w okresie stanu wojennego w Polsce, nastąpiła kolejna fala emigracji, głównie z powodów politycznych i ekonomicznych.