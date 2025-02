Prognoza pogody na poniedziałek zaskakuje. Tak ma być po mroźnej nocy

Nie ma co ukrywać – do wiosny jeszcze daleko, a najbliższa noc przypomni nam, że zima wciąż trzyma się mocno. Temperatura miejscami spadnie do -11 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich jeszcze niżej. Ale mamy też dobrą wiadomość: poniedziałek, choć to początek tygodnia, będzie dla nas łaskawy.