Budynek kupiono za pieniądze z kierowanego przez Piotra Glińskiego ministerstwa kultury w połowie 2022 roku. Problem polega na tym, że ani wtedy, ani dziś muzeum nie ma i nigdy go nie było.

Władza PiS kupiła budynek dla muzeum, którego nie ma

Wyjaśnijmy: aby stworzyć muzeum, trzeba najpierw je powołać. Chodzi o władze, statut, cele działalności. To wyzwanie organizacyjne i biurokratyczne. Dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności i oficjalnym uznaniu go przez Ministerstwo Kultury można myśleć o reszcie: siedzibie, wystawach etc. Ludzie PiS postawili ten proces na głowie: kupili siedzibę dla nieistniejącego muzeum. A samo muzeum zaczęli organizować na... 3 dni przed oddaniem władzy.