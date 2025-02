Ważne terminy rozliczenia PIT Fot. MICHAL DYJUK/REPORTER

Najważniejsze terminy dla podatnika to te, które określają czas na rozliczenie podatku. W 2025 roku możemy to zrobić od 15 lutego do końca kwietnia. Mowa oczywiście o najbardziej popularnym rozliczeniu na formularzu PIT-37.

PIT-37. Najważniejsze informacje

PIT-37 będzie można złożyć od 15 lutego. Zauważmy, że to data wcześniejsza od ostatecznego terminu, w jakim pracodawcy muszą dostarczyć formularze PIT-11 swoim pracownikom (28 lutego). Ale pracodawcy mają obowiązek wcześniej (do końca stycznia) wysłać dane do urzędów skarbowych. Dlatego w systemie podatkowym wszystkie dane powinny już być dostępne.

15 lutego Ministerstwo Finansów uruchomi system pozwalający na rozliczenie PIT-u przez internet. Teraz nie ma co nawet zaglądać do serwisu, bo najprawdopodobniej nie działa. Skarbówka karmi system danymi podatkowymi, potem będzie z pewnością prowadzić testy. Wszystko ma działać od 15 lutego.

Warto pamiętać, że internetowe usługi firmowane przez rząd są już najpopularniejszą formą rozliczenia przez podatników. W ubiegłym roku skorzystało z nich 13,8 mln obywateli (na 23 mln złożonych w sumie zeznań).

Czy można rozliczyć się wcześniej?

Można. Jeśli ktoś ma już wszystkie dokumenty od pracodawcy (lub pracodawców) może wypełnić drukowany formularz i zanieść go do swojego urzędu skarbowego lub wysłać go pocztą. Zostanie on jednak uznany za złożony 15 lutego.

Zmiana formy opodatkowania: termin do 20 lutego

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania i przejść na przykład z liniowego na ryczałt, muszą zdążyć ze złożeniem stosownego oświadczania w urzędzie skarbowym do 20 lutego.

Oświadczenie trzeba złożyć na "Wniosku o zmianę danych firmy" na Biznes.gov.pl. W elektronicznym kreatorze należy wypełnić pole „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego” i wskazać wybraną formę opodatkowania spośród trzech dostępnych:

opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów nieewidencjonowanych.

Wybór oznacza jednocześnie rezygnację z formy dotychczasowej, a wskazana nowa forma dotyczy przyszłego podatku. Tak przygotowany wniosek należy podpisać i wysłać.

Warto zwrócić na to uwagę: to są dwie odrębne czynności! Samo podpisanie wniosku nie wystarczy, by zmienić formę opodatkowania.

Jak sprawdzić, czy CEIDG przekazało wniosek do US?

Jeśli wniosek został poprawnie podpisany i wysłany, na podany w CEIDG adres mailowy przyjdzie potwierdzenie wysłania wniosku. Oprócz tego na Koncie Przedsiębiorcy, w zakładce Moja Firma znajdzie się Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Następnie CEIDG sprawdzi, czy złożony wniosek zawiera prawidłowe dane. Po tej weryfikacji wniosek otrzyma status "Wniosek poprawnie przyjęty przez CEIDG" (zostanie mu również nadany numer), albo wniosek zostanie odrzucony. Potwierdzenie, że wniosek został poprawnie przyjęty przez CEIDG, zostanie potwierdzone mailem.

CEIDG przekaże do urzędu skarbowego wyłącznie te wnioski, który zostały poprawnie przyjęte w rejestrze, czyli zawierają prawidłowe dane oraz zostały przez przedsiębiorców poprawnie podpisane i wysłane.

