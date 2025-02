Pomidor i ogórek – czy to szkodliwe połączenie? Dietetyczka wyjaśnia Fot. 123 rf

Pomidor i ogórek w sałatce – czy to naprawdę szkodliwe połączenie?

Połączenie pomidora z ogórkiem w sałatce to jedno z najpopularniejszych zestawów w polskich kuchniach. Z drugiej strony mimo ich powszechności, wciąż krąży opinia, że łączenie pomidora z ogórkiem może być szkodliwe, a nawet "zabijać" wartości odżywcze tych produktów. Czy to prawda? Przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej, opierając się na wiedzy dietetyków i specjalistów.

Zanim przejdziemy do kontrowersji wokół tego połączenia, warto zacząć od samego faktu, że zarówno pomidory, jak i ogórki są niezwykle wartościowe pod względem odżywczym.

Pomidory to bogate źródło likopenu, który jest silnym przeciwutleniaczem, a także witamin C, E, K oraz B6. Ogórki, choć mniej kaloryczne, dostarczają witaminy K, C, a także minerałów, takich jak potas i magnez. Ich główną zaletą jest wysoka zawartość wody, co sprawia, że są doskonałym składnikiem nawadniającym organizm.

Z dietetycznego punktu widzenia połączenie tych dwóch warzyw nie stanowi żadnego problemu, o ile nie zostanie nadmiernie przetworzone i nie będzie poddane obróbce termicznej.

Zawierają one różne grupy składników odżywczych, które mogą się wzajemnie uzupełniać, a ich połączenie nie prowadzi do utraty wartości odżywczych. W rzeczywistości składniki te są dobrze przyswajane przez organizm, niezależnie od tego, czy je zjesz oddzielnie, czy w jednym daniu.

– Uspokajamy - nawet jak zjesz na kanapce pomidora z ogórkiem, to nic ci się nie stanie. Połączenie to nie jest szkodliwe (co najwyżej w tym posiłku spożyjesz mniej witaminy C). Ale tę uzupełnisz sobie przecież w wielu innych pokarmach, w których jest jej więcej, niż w tych kilku plasterkach pomidora – tłumaczą dietetyczki z "Czytamy Etykiety".

Skąd wziął się mit o szkodliwości pomidora z ogórkiem?

Mit o tym, że pomidor i ogórek razem mogą być szkodliwe, pochodzi z tzw. "tradycyjnych" przekonań kulinarnych, które nie miały zbyt wiele wspólnego z nowoczesną wiedzą o żywieniu.

Według tej teorii ogórek zawiera enzymy, które rzekomo mogą "niszczyć" witaminę C zawartą w pomidorach. Chociaż enzymy zawarte w ogórkach mogą rzeczywiście wpływać na niektóre składniki w innych produktach, w przypadku pomidora nie mają one takiego znaczenia. Pomidory zawierają różne formy witaminy C, a ich wchłanianie nie jest zagrożone przez ogórek.

Z kolei niektórzy twierdzą, że spożywanie tych dwóch warzyw razem może prowadzić do problemów trawiennych, takich jak wzdęcia. Choć osoby z wrażliwym układem pokarmowym mogą rzeczywiście odczuwać pewne dolegliwości po zjedzeniu większej ilości ogórków, nie jest to reguła, a problem wynika bardziej z indywidualnej tolerancji na składniki, a nie z samego połączenia ogórka i pomidora.