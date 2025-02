Braun został ukarany przez PE. Chodzi o "dyskryminujący" język wobec społeczności LGBTQI. Fot. Wojciech Olkuśnik/East News

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając w poniedziałek obrady w Strasburgu poinformowała o sankcjach nałożonych na europosła Grzegorza Brauna za za "obraźliwy" i "dyskryminujący wobec osób LGBTQI język". Decyzja dotyczy debaty z 27 listopada 2024 r., podczas której dyskutowano nad węgierską ustawą zabraniającą propagowania zmiany płci i homoseksualizmu w szkołach.

O ukaraniu Brauna poinformował również na platformie X (dawniej Twitter) europoseł KO Michał Szczerba.

"Grzegorz Braun ukarany. Od dziś nie będzie mógł uczestniczyć w żadnych aktywnościach PE na tym posiedzeniu. @EP_President" przedstawiła swoje stanowisko. - napisał.

Grzegorz Braun ukarany za te słowa o LGBTQI

Podczas debaty 27 listopada 2024 r. Grzegorz Braun stwierdził: "Ile jest płci? Mężczyźni, kobiety i osoby z zaburzeniami osobowości". I dodał: "ta oczywista prawda jest tutaj kwestionowana".

Wypowiedź ta spotkała się z upomnieniem wiceprzewodniczącej izby Katariny Barley, prowadzącej obrady.

Następnie Braun dodał: "Sodomici są, jak sądzę, tym zaginionym proletariatem rewolucji światowej, którego tak bardzo potrzebujecie, żeby prowadzić wasze projekty. Trzymajcie się, zboczeńcy, z daleka od naszych dzieci”.

Po tych słowach Barley wyłączyła mu mikrofon, a Braun opuścił mównicę.

Jak donosi PAP, zgodnie z decyzją PE Braun został wykluczony z obrad na dwa dni, począwszy od poniedziałku. Choć zachowa możliwość udziału w głosowaniach, nie otrzyma diety poselskiej za ten okres.

Według informacji na stronie PE dieta dzienna europosła wynosi 350 euro. jest przeznaczona na zakwaterowanie, posiłki oraz inne wydatki związane z pracą w Parlamencie Europejskim. Stanowi ona dodatek do wynagrodzenia europosła.

To niejedyna kara dla Brauna

To nie jedyna sankcja nałożona na Brauna. Przewodnicząca Metsola poinformowała, że zostanie on również ukarany za zakłócenie uroczystego posiedzenia PE, które odbyło się 29 stycznia w Brukseli i było poświęcone pamięci ofiar Holokaustu.

Choć nie wskazała na Brauna, to jednak tamtego dnia, to on zakłócił minutę ciszy i kilka razy krzyknął: "Módlcie się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie", o czym informowaliśmy w naTemat.pl.

Zgodnie z regulaminem PE możliwe sankcje za naruszenie zasad obejmują:

naganę, zakaz reprezentowania PE w delegacjach międzyparlamentarnych, na konferencjach i forach międzyinstytucjonalnych (do roku), utratę prawa do diety dziennej na okres od dwóch do 60 dni, czasowe zawieszenie uczestnictwa w obradach PE na okres od dwóch do 60 dni.

