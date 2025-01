Kampania prezydencka oficjalnie wystartowała. Walka o najważniejszy fotel w państwie potrwa do 18 maja, kiedy to Polacy zdecydują, kto obejmie urząd prezydenta. Kandydaci, obecnie skupiają się na zebraniu odpowiedniej ilości podpisów – aby móc formalnie startować, każdy kandydat na prezydenta musi zebrać w sumie sto tysięcy podpisów. Zapowiada się zaciekła rywalizacja, a pierwsze napięcia między politykami są już widoczne.

Wojna w Konfederacji. Grzegorz Braun startuje na prezydenta

"Nasza decyzja o poparciu Sławomira Mentzena nie miała prawa być zaskoczeniem dla kolegów z Korony. Ostrzegaliśmy przed unikaniem decyzji do końca sierpnia czy dłużej" – przypomniał o podjętych latem ustaleniach Bosak. Polityk wie, że "publiczne kłótnie o kandydowanie to nie jest to, na co czekają wyborcy".