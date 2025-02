Zima termiczna wkroczy do Polski. Na grafice prognozowany mróz na 18 lutego. Fot. WXCharts.com

Spadki temperatur w obszarach rozpogodzeń okażą się na tyle duże, że średnia temperatura około połowy lutego będzie wyraźnie niższa i bliższa 30-letniej normy klimatycznej. Obecnie notujemy około 1,2 stopnia Celsjusza powyżej tej normy – wskazują Fani Pogody.

Anomalia względem normy klimatycznej zostanie zredukowana do -1 stopnia Celsjusza na przeważającym obszarze Polski. Ale te średnie dane niewiele jeszcze mówią. Warto zapoznać się, jak może niebawem spaść temperatura.

Na przełomie drugiej i trzeciej dekady lutego możemy odnotować najniższe temperatury w tym sezonie zimowym w całej Europie Środkowej – prognozują Fani Pogody.

Do Polski przyjdzie intensywny mróz, a lokalnie będzie padać śnieg, także poza rejonami górskimi. Okresowe opady śniegu w dniach 13-15 lutego, zwłaszcza na zachodzie i południu Polski, powinny pojawić się wraz ze zbliżeniem cyklonu do Polski w tych dniach.

W co najmniej kilku województwach może wtedy nastąpić śnieżyca – wynika z modeli europejskich. Śnieg może dać o sobie znać także na przełomie drugiej i trzeciej dekady lutego.

W Polsce między 15 a 20 lutego opady śniegu staną się rzadsze, ze względu na wyż. W kilku regionach Polski mróz będzie utrzymywał się całą dobę. Może wynieść w najzimniejszych momentach ponad -20 stopni Celsjusza , a przy gruncie czy na wysokości dwóch metrów nawet pomiędzy -28/-10 stopni.

Ocieplenie, jak już wcześniej pisaliśmy, powinno pojawić się jeszcze przed końcem lutego.

:

Prognoza pogody. Kiedy przyjdzie wiosna?

Informowaliśmy już w naTemat, kiedy może przyjść wiosna. Na podstawie prognoz długoterminowych wiadomo, że stanie się to jeszcze w lutym.

Długoterminowe prognozy pogody wskazują, że wiosna może zawitać do Polski jeszcze przed końcem miesiąca. Wysokie odchylenie od normy pod względem temperatury w Polsce pokazuje pod koniec miesiąca serwis wxcharts.com.

Nie będzie już mrozu, a śnieg zamieni się w deszcz. Opady nie będą długotrwałe i gdy tylko się rozpogodzi, do Polski zawita wiosna. Termometry pod koniec lutego mogą pokazać nawet 15 stopni , a więc będzie to może nawet ponad 30 stopni różnicy w stosunku do tego, co będzie w tym tygodniu.

