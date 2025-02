Pogoda zwariuje. Najpierw dwucyfrowy mróz, a potem nagłe ocieplenie. Fot. WXCharts.com

W najbliższych dniach średnia dobowa temperatura ma wskazywać na pogodę charakterystyczną dla zimy. A będzie to dużą zmianą, gdyż ostatnich kilka miesięcy wskazywało na znaczne dodatnie odchylenie pod względem normy 30-letniej (1991-2020).

Temperatury w tym tygodniu (10-16 lutego) mogą spaść nocą nawet do -15 stopni. Już najbliższej nocy z poniedziałku na wtorek IMGW prognozuje siarczysty mróz. Temperatury wyniosą nawet -13°C na południu i -5°C na północy. Najzimniejsza noc prognozowana jest z wtorku na środę (11/12 lutego). "Temperatura minimalna od -10°C do -5°C, w kotlinach karpackich lokalnie od -15°C do -12°C.

Cieplej będzie miejscami w rejonie wybrzeża – około -4°C". Najnowsze wyliczenia IMGW wskazują wręcz, że pod koniec tygodnia mróz może wynieść nawet -17 stopni Celsjusza na południu Polski.

Mrozy do -7 stopni mają jeszcze utrzymywać się do soboty (15 lutego, głównie w nocy). Jednak już wiadomo, kiedy do Polski przyjdzie gwałtowne ocieplenie.

Jak informowaliśmy w naTemat, w niedalekiej przyszłości mogą wraz ze spadkiem temperatury pojawić się opady śniegu, lecz będzie go znacznie mniej niż w poprzednich latach. W Polsce aż do 13 lutego ma być dużo słońca i bardzo mało opadów.

W niektórych miejscach Polski mogą jednak wystąpić deszcz, jak i opady mieszane, z dominacją mokrego śniegu – podają Fani Pogody.

Kiedy przyjdzie wiosna? Prognoza długoterminowa pogody

Długoterminowe prognozy pogody wskazują jednak, że wiosna może zawitać do Polski jeszcze w lutym. Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, około 20 lutego w naszym kraju może nadejść gwałtowne ocieplenie. Wysokie odchylenie od normy pod względem temperatury w Polsce pokazuje pod koniec miesiąca także serwis wxcharts.com.

Nie będzie już mrozu, a śnieg zamieni się w deszcz. Opady nie będą długotrwałe i gdy tylko się rozpogodzi, do Polski zawita wiosna. Termometry pod koniec lutego mogą pokazać nawet 15 stopni, a więc będzie to może nawet ponad 30 stopni różnicy w stosunku do tego, co będzie w tym tygodniu. W dodatku prognozy długoterminowe pokazują, że w marcu temperatura będzie systematycznie rosnąć, co nie powinno dziwić.