Śledztwo to zostało zainicjowane na podstawie zawiadomienia złożonego przez Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk ujawnił, że Bodnar dwukrotnie zwracał się do Ostrowskiego o przekazanie dokumentów w tej sprawie, wyznaczając termin do poniedziałku 10 lutego. Podwładny nie chciał jednak tego uczynić. Ostatecznie dokumenty trafiły do sekretariatu Prokuratury Generalnej.