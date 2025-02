Kiedy drukowane potwierdzenie transakcji może się przydać? Fot. Karol Makurat/REPORTER

Reklama.

Przy płaceniu gotówką takich problemów nie będzie, ale jednak większość z nas używa kart płatniczych na co dzień. Czy zastanawialiśmy się, po co właściwie jest drukowane potwierdzenie? To poniekąd relikt z niezbyt odległości przeszłości.

"Kiedyś, gdy płatności kartą należało zatwierdzić podpisem, takie dokumenty miały istotną rolę. Stanowiły namacalny ślad, że plastikiem posłużył się uprawniony posiadacz. Dziś również proces weryfikacji użytkownika karty ma elektroniczną formę" – przypomina portal Bankier.pl.

"Czy drukować potwierdzenie?". Są sytuacje, kiedy ten papierek może się przydać

Niektóre firmy oferujące karty płatnicze odchodzą już od papierowych wydruków, na rzecz cyfrowych potwierdzeń transakcji. Nadal jednak w sklepach, restauracjach czy punktach usługowych, kasjerzy oraz sprzedawcy pytają nas o taki wydruk przy płatnościach kartą. W 99 proc. przypadków będzie to stanowić czystą informację, a kwitek wyrzucimy do kosza.

Reklama.

Może się jednak przytrafić pechowa sytuacja, w której transakcje zostanie anulowana, a ten papierek będzie dowodem, że pieniądze za towar lub usługę zostały pobrane z naszego konta. Mowa o przerwach w dostawie prądu, problemach z internetem lub błędem terminala. Pisze o tym portal Gadżetomania. "Brak potwierdzenia może skutkować koniecznością ponownego dokonania płatności, co prowadzi do podwójnego obciążenia konta. Gadżetomania podkreśla, że odzyskanie pieniędzy jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadamy dowód transakcji. Zawsze warto zabrać potwierdzenie płatności i schować je do portfela. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko problemów technicznych, które mogą wpłynąć na realizację transakcji" – czytamy w artykule.

Reklama.

Zatem jeśli robimy zakupy na mieście, raczej nie powinnyśmy się tym zamartwiać. Jednak jeśli jesteśmy w miejscach, gdzie mogą być problemy z internetem (słaby sygnał, przerwy w dostawie), to lepiej zawsze brać ten wydruk. Chodzi m.in. o miejsca położone w górach lub nad morzem, a także takie, w których jest bardzo dużo ludzi ze smartfonami, którzy przeciążają sieć, jak np. festiwal muzyczny.

W sklepie towar zawsze można zwrócić, ale jeśli kupiliśmy jedzenie i nie mamy przy sobie gotówki? Zrobi się dość "niezręcznie". W razie konieczności możemy też wejść do naszej aplikacji bankowej w smartfonie i pokazać historię transakcji. Jednak jeśli i my będziemy mieć problemy z internetem, to za dużo też nie wskóramy. Stracimy tylko czas i nerwy. Lepiej więc mieć to na papierze.