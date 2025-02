Większości z nas obiło się o uszy lub oczy hasło znanej kampanii "Nie bądź jeleń, weź paragon" . Jej celem była przede wszystkim walka z szarą strefą, by przedsiębiorcy wystawiali paragony, a przez to ewidencjonowali swoją działalność.

Czym się różni paragon fiskalny od kelnerskiego? Brakuje na nim nie tylko nazwy, ale też np. numeru NIP

Możliwe bowiem, że nasze zamówienie nie zostało zarejestrowane na kasie fiskalnej (to też obowiązek), tylko pieniądze trafiają od razu do kieszeni kelnera (jeśli chcemy być moralni i stanąć po stronie pracownika, to lepiej dać napiwek) lub właściciela, bez płacenia podatku. Przedsiębiorca może chcieć też w ten sposób ukrywać swoje prawdziwe obroty.

Ostrzegamy, że taka praktyka jest niezgodna z przepisami i może rodzić negatywne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorcy – właściciela restauracji, jak i dla kierownika zmiany i kelnera, który nie rejestruje transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Rachunek lub paragon kelnerski może służyć wyłącznie do rozliczeń pracodawcy z pracownikami, w żaden sposób nie może zastępować paragonu fiskalnego. Jeśli w ślad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany klientowi paragon fiskalny, to znaczy, że transakcja prawdopodobnie nie została zarejestrowana na kasie fiskalnej.

nazwy: "paragon fiskalny" numeru NIP i innych danych firmy (nazwy adresu) numeru paragonu i kasy

Paragony kelnerskie nie są niczym nowym, ale nadal są wydawane w restauracjach

Na takich praktykach tracą tak naprawdę wszyscy. "Kiedy przedsiębiorca nie wystawia paragonów fiskalnych, traci przez to budżet państwa, a tym samym wszyscy obywatele. Dlatego tak ważne jest branie i wydawanie paragonów fiskalnych – to dowód uczciwego obrotu gospodarczego" – przypominają rządzący .

Co robić, gdy dostaniemy taki paragon? Jeśli bardzo nam zależy na ratowaniu budżetu państwa, to możemy poprosić o normalny paragon, by sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z nieuczciwym biznesem.