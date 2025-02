Na facebookowym profilu "Gdziekolwiek jesteś" pojawiła się informacja, że Kinga Mielcarz po raz ostatni była widziana w sobotę 8 lutego wieczorem przez swoją współlokatorkę. Około godziny 23:00 wyszła przed blok, by zapalić papierosa – jak miała w zwyczaju. Zwykle wracała do mieszkania po kilku minutach. Tym razem tak nie było. Od tamtej chwili nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

"Telefon Kingi pozostawał aktywny do 9 lutego, lecz młoda kobieta nie odbierała połączeń" – czytamy.

Rodzina jest bardzo zaniepokojona, ponieważ Kinga powinna regularnie przyjmować leki. Najprawdopodobniej nie miała ich przy sobie w chwili zaginięcia "co może radykalnie pogorszyć jej stan zdrowia i może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej ". Bliscy podkreślają, że podobna sytuacja nigdy wcześniej się nie zdarzyła.

Rysopis zaginionej Kingi Mielcarz

Wzrost: około 167 cm Włosy: ciemne, proste i długie. Zazwyczaj spięte w kucyk. Oczy: szarozielone. Szczupłej budowy ciała.

W dniu zaginięcia ubrana była w czarną, puchową kurtkę do połowy uda z kapturem obszytym czarnym futrem, jeansowe lub dresowe spodnie oraz czarne botki.

Siostra Kingi, Ola jest zrozpaczona i zwróciła się z apelem: "Kinga proszę daj mi tylko znać, że jesteś bezpieczna oraz, że z Tobą jest wszystko dobrze. Bardzo się o Ciebie martwię siostrzyczko, bo to do Ciebie takie niepodobne zniknąć beż słowa. Pamiętaj, że na mnie możesz zawsze polegać i liczyć cokolwiek by się nie stało. Kocham Cię bardzo. Ola".