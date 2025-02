Będzie gwałtowna zmiana pogody. Na wszystkich mapach wyraźnie to widać

Przed nami najzimniejsze noce tej zimy. Synoptycy zapowiadali dwucyfrowe mrozy i to się potwierdza. Bardzo zimno ma być w tym, a jeszcze chłodniej w przyszłym tygodniu. Jednak to, co stanie się w trzeciej dekadzie miesiąca, musi zaskakiwać.