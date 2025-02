Nastolatka została zaatakowana w środę przed godziną ósmą rano. Do zdarzenia doszło, jak podaje TVN24 , blisko stadionu miejskiego w Rabce-Zdroju. Dziewczynka była w drodze do szkoły.

Policja przekazała, iż mężczyzna potrącił ją ramieniem, kiedy się mijali. – Wywiązała się między nimi szarpanina. Mężczyzna zaczął bić dziewczynę pięściami po głowie, po tułowiu. Ona nie została mu dłużna, miała zadrapać go w policzek – powiedziała TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło, oficer prasowa małopolskiej policji.

Napaść na nastolatkę w Rabce-Zdroju. Trwa obława za mężczyzną

Obecnie trwają poszukiwania tego mężczyzny, gdyż spłoszyli go świadkowie i sama dziewczynka.

Policja zabezpieczyła monitoring z miejsca zdarzenia. – Mam nadzieję, że jego zatrzymanie to kwestia najbliższych godzin. Jeśli do tego nie dojdzie, będziemy występować do prokuratury, aby opublikować wizerunek sprawcy – powiedziała policjantka telewizji.