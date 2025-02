Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy i najwyraźniej świętują go nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Nikt jednak nie lubi jeść towaru macanego przez kogoś innego, a co dopiero przez gryzonia, który na pewno nie myje swoich łapek. Żarty na bok. Jak było naprawdę?

We wtorek (11 lutego) na facebookowej grupie "Grupa Spotted: Ostrów Wielkopolski" pojawiło się poniższe zdjęcie. Trochę jako ciekawostka, a trochę jako ostrzeżenie. Mogło się wydawać, że to fotomontaż, ale jego autor lub jeden z komentujących zgłosił sprawę do sanepidu, by się tym zajął.