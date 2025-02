Jakie antywalentynkowe filmy obejrzeć (nie tylko) 14 lutego? Fot. Kadr z filmów "Czarownica miłości", "Uciekaj" i "Zaginiona dziewczyna"

Reklama.

1. Zaginiona dziewczyna (2014)

Fot. Kadr z "Zaginionej dziewczyny"

Idealne małżeństwo? Tylko na zdjęciach. Kiedy Amy Dunne (Rosamund Pike) znika, jej mąż Nick (Ben Affleck) szybko przekonuje się, że w miłości nic nie jest takie, jak się wydaje – zwłaszcza gdy media robią z ciebie potwora, a twoja żona jest... cóż, sprytniejsza, niż sądziłeś. Inteligentny, mroczny thriller, który sprawia, że po seansie każdy zaczyna patrzeć na swojego partnera z lekkim niepokojem.

2. Blue Valentine (2010)

Fot. Kadr z "Blue Valentine"

Ryan Gosling i nominowana do Oscara Michelle Williams przypominają, że romantyczne początki mogą prowadzić do bolesnych końców. To film, który zmienia "żyli długo i szczęśliwie" w "żyli długo i coraz bardziej sfrustrowani". "Blue Valentine" o parze w małżeńskim kryzysie to emocjonalna i bezkompromisowa wiwisekcja związku – idealna dla tych, którzy szukają antywalentynkowej refleksji o miłości i jej rozpadzie.

Reklama.

3. Fatalne zauroczenie (1987)

Fot. Kadr z "Fatalnego zauroczenia"

Krótki romans, który zamienia się w koszmar? Brzmi jak ostrzeżenie dla niewiernych. Glenn Close daje popis obsesyjnej miłości, a Michael Douglas uczy się, że zdrada może mieć bardzo wysoką cenę. Kultowe "Fatalne zauroczenie" to wciągający thriller, który przypomina, że niektóre znajomości lepiej kończyć, zanim na dobre się zaczną. Zwłaszcza jeśli masz... królika.

4. Zakochany bez pamięci (2004)

Fot. Kadr z "Zakochanego bez pamięci"

Idealna propozycja dla tych, którzy kiedyś chcieli wymazać byłego lub byłą z pamięci – dosłownie. Charlie Kaufman pokazuje, że zapomnienie może być kuszące, ale serce i tak znajdzie sposób, by cierpieć na nowo. "Zakochany bez pamięci" to film smutny, piękny i przypominający, że miłość to nie tylko uniesienia, ale i sporo bólu. Plus doborowa obsada: Kate Winslet, Jim Carrey, Kirsten Dunst, Elijah Wood i Mark Ruffalo.

Reklama.

5. Ona się doigra (1986)

Fot. Kadr z "Ona się doigra"

Spike Lee i jego kultowa opowieść o kobiecie, która nie zamierza dostosowywać się do romantycznych oczekiwań innych i społecznych norm. Nola Darling (Tracy Camilla Johns) kocha, ale na własnych warunkach – i zdecydowanie nie zamierza wybierać jednego partnera. Po co, skoro ma ich aż trzech? "Ona się doigra" to film dla tych, którzy wolą wolność od tradycyjnych związków i chcą spędzić Walentynki solo.

6. Obiecująca. Młoda. Kobieta. (2020)

Fot. Kadr z "Obiecującej. Młodej. Kobiety"

Nagrodzona Oscarem za scenariusz "Obiecująca. Młoda. Kobieta" to przestroga dla każdego faceta, który myśli, że jest "tym miłym" oraz cięty komentarz o kulturze g*ałtu. Cassie nocami mści się na facetach w imieniu swojej zmarłej przyjaciółki. Brawurowa Carey Mulligan pokazuje, że zemsta to danie najlepiej podawane na zimno – a potem popijane różowym drinkiem w barze. Wciągający, szokujący thriller, który skutecznie studzi romantyczne zapędy.

Reklama.

7. 500 dni miłości (2009)

Fot. Kadr z "500 dni miłości"

To nie jest historia miłosna – ostrzegają nas już na początku. I rzeczywiście, zamiast klasycznego romansu dostajemy opowieść o tym, jak iluzje i oczekiwania mogą się boleśnie roztrzaskać o rzeczywistość. "500 dni miłości" to także przypomnienie, że nie każda miłość musi być odwzajemniona. Dla fanów komedii antyromantycznych i wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, jak Joseph Gordon-Levitt cierpi z miłości przez Zooey Deschanel (i trochę z własnej winy).

8. Bliżej (2004)

Fot. Kadr z "Bliżej"

"Bliżej" Mike'a Nicholsa przekuje, że miłość jest okrutnym eksperymentem, w którym wszyscy koniec końców się ranią. Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts i Clive Owen kręcą się w toksycznym tańcu kłamstw i zdrad, udowadniając, że czasem po prostu lepiej być singlem. To film ostry i bezkompromisowy, który skutecznie zrazi cię do wszystkiego, co romantyczne.

9. Droga do szczęścia (2008)

Fot. Kadr z "Drogi do szczęścia"

Leonardo DiCaprio i Kate Winslet razem? Nie, to nie romantyczny "Titanic", a "Droga do szczęścia" – historia małżeństwa, które udowadnia, że przedmieścia to pułapka, a spełnione marzenia często okazują się klatką. Jeśli ktoś myśli, że małżeństwo i życie rodzinne to zawsze idylla, ten film szybko go z tego wyleczy. Mocne, dramatyczne, ciężkie – w sam raz na antywalentynki.

10. Czarownica miłości (2016)

Fot. Kadr z "Czarownicy miłości"

Kolorowy, stylizowany na kino lat 60. film o wiedźmie (charyzmatyczna Samantha Robinson), która dosłownie zabija miłością. Jeśli kiedykolwiek ktoś powiedział ci, że kocha cię na śmierć, to "Czarownica miłości" pokaże, że być może wcale nie żartował. Komediowy horror, kampowy, feministyczny, wciągający, nie tylko dla zodiakar i zodiakarzy. Jeśli potrzebujesz otrząsnąć się po nieudanym związku, to ta opowieść o zabójczej czarownicy będzie idealna.

Reklama.

11. Zmowa pierwszych żon (1996)

Fot. Kadr ze "Zmowy pierwszych żon"

Zemsta najlepiej smakuje w towarzystwie przyjaciółek. Trzy porzucone kobiety biorą sprawy w swoje ręce i pokazują swoim niewiernym byłym, gdzie ich miejsce. Jeśli potrzebujesz filmu, który poprawi ci humor po zerwaniu – oto on. Do tego mistrzowskie trio: Bette Midler, Diane Keaton i Goldie Hawn.

12. Chicago (2002)

Fot. Kadr z "Chicago"

Miłość? Wierność? W oscarowym "Chicago" bardziej liczą się intrygi i zbrodnie w rytmie jazzu. Roxie (Renée Zellweger) i Velma (Catherine Zeta-Jones) pokazują, że czasem ukochana osoba wbije ci nóż w plecy, a wtedy pora na zemstę. Najlepiej krwawą. Porywający, rasowy musical, idealny na Walentynki w pojedynkę albo z przyjaciółkami.

Reklama.

13. Uciekaj! (2017)

Fot. Kadr z "Uciekaj!"

Nagrodzony Oscarem za scenariusz "Uciekaj!" sprawia, że spotkanie z rodziną partnera wydaje się jeszcze bardziej przerażające niż zwykle. Jordan Peele stworzył horror o toksycznych relacjach, uprzedzeniach, rasizmie i tym, że czasem najlepiej uciekać, zanim będzie za późno. Dosłownie. A zaczyna się tak uroczo i romantycznie...

14. Lobster (2015)

Fot. Kadr z "Lobstera"

W tym świecie single mają 45 dni na znalezienie miłości, inaczej zamieniają się w zwierzęta. Może w rzeczywistości single nie przeistaczają się w zwierzaki, ale też przecież czujemy presję, by znaleźć "tę jedyną osobę". "Lobster" Yorgosa Lanthimosa (reżysera "Faworyty" i "Biednych istot") to absurdalny, dziwaczny i przewrotny film o miłości – lub jej braku.

Reklama.

15. Wojna państwa Rose (1989)

Fot. Kadr z "Wojny państwa Rose"