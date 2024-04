Wcale nie będzie przewidywalnie. 10 najlepszych filmowych romansów wszech czasów (według widzów)

Emocje, łzy, ekranowa chemia i opowieści, których nie da się zapomnieć. A po seansie... marzenia i wspomnienia. A gdyby przeżyć kiedyś taką miłość? Albo co by było, gdybym przed laty dała uczuciu szansę? Takie rozmyślania mogą obudzić w nas tylko romanse. Oto najlepsze filmy o miłości wszech czasów według widzów.

Jakie są najlepsze romanse według widzów? Fot. Kadr z "Zakochanego bez pamięci"

Najlepsze romanse filmowe wszech czasów według IMDb

W naszym zestawieniu znalazły się filmowe romanse, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie. Wybraliśmy filmy fabularne i typowo romansowe, z naciskiem na dramat – komedie romantyczne wszech czasów znajdziecie tutaj.

Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z agregatora Rotten Tomatoes oraz polskich widzów z Filmwebu. Pamiętajmy, że to oceny z 9 kwietnia i mogą się one zmienić.

Miejsca 20-11 według IMDb:

20. miejsce: Pamiętnik (7,8/10)

19. miejsce: Tamte dni, tamte noce (7,8/10)

18. miejsce: Duma i uprzedzenie (7,8/10)

17. miejsce: Przed północą (7,9/10)

16. miejsce: Edward Nożycoręki (7,9/10)

15. miejsce: Prawdziwy romans (7,9/10)

14. miejsce: Poprzednie życie (7,9/10)

13. miejsce: Titanic (7,9/10)

12. miejsce: Absolwent (8,0/10)

11. miejsce: Slumdog. Milioner z ulicy (8,1/10)

A które romantyczne filmy dostały największą ocenę? Oto 10 najlepszych romansów wszech czasów według widzów.

10. Ona (2013)

Ocena na IMDb: 8,0/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,5/10

"Ona" Spike'a Jonze'a to kameralny film science fiction przedstawiający wizję bliskiej przyszłości. W tym ultracyfrowym świecie ludzie są samotni, a bliskości poszukują wśród zdobyczy technologii. Wśród nich jest grany przez Joaquina Phoenixa nieśmiały i zamknięty w sobie Theodore. Kiedy kupuje zestaw operacyjny, który ma spełnić jego potrzeby (głos Scarlett Johannson), nieoczekiwanie się w nim zakochuje.

To z pewnością nietypowy romans, ale warty zobaczenia. Dodajmy, że "Her" zostało nagrodzone Oscarem za scenariusz oryginalny (było też nominowane w kategorii najlepszy film).

9. La La Land (2016)

Ocena na IMDb: 8,0/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3/10

"Musical z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem, który typowym musicalem wcale nie jest. I w tym jego siła. To romantyczna opowieść o marzeniach, w której brak taniego sentymentalizmu i hollywoodzkiego 'i żyli długo i szczęśliwie'. 'La La Land' udowadnia, że każde marzenie ma swoją cenę. Plus świetna muzyka Justina Hurwitza, która długo nie może wyjść z głowy" – pisaliśmy w naszym zestawieniu 60 najlepszych filmów minionej dekady.

"La La Land" Damiena Chazella wciąż dzieli widzów... zakończeniem (podobno trzeba było do niego dojrzeć i coś w tym jest). Oprócz tego film, który zdobył sześć Oscarów, jest bohaterem wielkiej wpadki w historii tych nagród, kiedy w 2017 roku pomylono musical z dramatem "Moonlight" w kategorii najlepszy film. To właśnie za "La La Land" Stone otrzymała pierwszego Oscara, a Gosling udowodnił w tej kolorowej produkcji, że umie śpiewać.

8. Przed zachodem słońca (2004)

Ocena na IMDb: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,5/10

Piękne i klimatyczne filmy Richarda Linklatera – "Przed wschodem słońca" (1995), "Przed zachodem słońca" (2004) i "Przed północą" (2013) – pojawiały się w kinach regularnie co dziewięć lat. Francuzka Céline (Julie Delpy) i Amerykanin Jesse (Ethan Hawke), dwoje obcych, którzy pewnego dnia wpadają na siebie w pociągu, w każdym z filmów są odpowiednio starsi i doświadczeni.

W drugiej części para spotyka się w Paryżu, dziewięć lat po swoim pierwszym spotkaniu. To już inni ludzie – dorośli, poważni, z ambicjami i zobowiązaniami. Rozmawiają już na inne tematy, nie są tak spontaniczni, jak niecałą dekadę wcześniej. Czy ich uczucie przetrwało? Czy tym razem będą mieli odwagę, aby dać miłości szansę? W "Przed zachodem słońca" Linklater udowadnia, że sequele mogą być wyśmienite.

7. Spragnieni miłości (2000)

Ocena na IMDb: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

"Spragnieni miłości" to małe arcydzieło i wizualny majstersztyk od Wonga Kar-Wai, hongkońskiego reżysera "Chungking Express", "Happy Together" czy "2046". Często wymieniany wśród najlepszych filmów wszech czasów dramat zdobył Złotą Palmę dla najlepszego aktora: Tony'ego Leunga Chiu Wai.

To zmysłowa opowieść o dwojgu sąsiadach, których małżonkowie mają ze sobą romans. Kobieta i mężczyzna nawiązują ze sobą nietypową relację i powoli się w sobie zakochują, ale ich uczucie obserwujemy w ukradkowych spojrzeniach i drobnych gestach. Bohaterowie pragną siebie nawzajem, ale są uwięzieni w konwenansach i własnych uprzedzeniach. Napięta atmosfera pożądania i desperacji jest w "Spragnionych miłości" nie do podrobienia.

6. Portret kobiety w ogniu (2019)

Ocena na IMDb: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 97 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,8/10

"Portret kobiety w ogniu" Céline Sciammy przedstawia historię paryskiej malarki Marianne (Noémie Merlant), która w XVIII wieku otrzymuje zlecenie na portret szlachcianki z Bretanii i przyszłej żony mediolańskiego arystokraty – Héloïse (Adèle Haenel). Jest jeden haczyk: artystka musi namalować go w sekrecie. Kobiety zbliżają się do siebie i rodzi się między nimi uczucie. Wiedzą jednak, że nie mają szansy na szczęście.

Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes francuski dramat to ambitne kino, które wywołuje emocje i porusza. To jeden z najpiękniejszych filmów o miłości ostatnich lat.

5. Przed wschodem słońca (1995)

Ocena na IMDb: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

Było "Przed zachodem słońca", pora oczywiście na film, który zaczął naszą przygodę z Céline i Jessem – "Przed wschodem słońca". Pierwsza część trylogii Richarda Linklatera to klimatyczny (a wręcz magiczny) film "chodzony i gadany". Romans, o którym po filmie z 1995 roku wielu zaczęło marzyć w prawdziwym życiu.

W "Przed wschodem słońca" bohaterowie to młodzi studenci, marzyciele i romantycy, którzy spotykają się w pociągu i przez całą noc włóczą po Wiedniu. Co robią? Głównie rozmawiają: o życiu, sztuce i miłości. Zakochują się w sobie niemal natychmiast, ale nie decydują się ze sobą zostać ze sobą – ruszają w świat z obietnicą spotkania za pół roku. Spotkają się... dopiero za dziewięć lat. W tym przypadku cała trylogia Linklatera to seans obowiązkowy.

4. Służąca (2016)

Ocena na IMDb: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

Kolejny w tym zestawieniu film, który nie jest konwencjonalnym romansem. "Służąca" to erotyczny thriller twórcy "Oldboya", Koreańczyka Parka Chan-wooka, który został świetnie przyjęty na świecie, m.in. dostał BAFTĘ i Nagrodę Specjalną w Cannes.

Ta zmysłowa historia dzieje się w latach 30. XX wieku w Korei i opowiada historię oszusta znanego jako hrabia Fujiwara (Jung-woo Ha), który dla majątku postanawia rozkochać w sobie bogatą dziedziczkę Lady Hideko (Min-hee Kim). W tym celu przekonuje uliczną złodziejkę Sook-hee (Tae-ri Kim), aby została służącą arystokratki i pomogła mu zaskarbić sobie jej względy. Kobiety zbliżają się do siebie, czego efektem jest kipiący od pożądania trójkąt miłosny. Nie brakuje jednak również zemsty i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

3. Przeminęło z wiatrem (1939)

Ocena na IMDb: 8,2/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Nie bez powodu "Przeminęło z wiatrem" znalazło się na podium najlepszych filmów o miłości. To klasyk kina. Film z 1939 roku zdobył osiem Oscarów (plus dwa specjalne), a przy uwzględnieniu inflacji jest najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, bo zarobił ponad 4,2 miliona dolarów. Vivien Leigh oraz Clark Gable stworzyli role życia i nie sposób się nimi nie zachwycać, nawet jeśli oglądasz film po raz trzydziesty. "Scarlett O'Hara i Rhett Butler to nie tylko jedna z najbardziej ikonicznych par filmowych, ale też literackich. Ona – zadufana w sobie i pyszna południowa piękność, on – arogancki i pewny siebie awanturnik, którego wedle ówczesnych standardów trudno byłoby nazwać dżentelmenem" – pisała Maja Mikołajczyk w "Takie romanse mogły się zdarzyć tylko na ekranie. Oto siedem niezapomnianych filmowych par". To arcydzieło, chociaż mocno się zestarzało, chociażby pod kątem rasowym. Nie powinno nas to zresztą wcale dziwić, bo "Przeminęło z wiatrem" opowiada o czasach wojny secesyjnej, w których w USA wciąż istniało niewolnictwo. Oprócz tego filmowa opowieść o Scarlett O'Harze ma 84 lata, a powieść Margarett Mitchell, literacki pierwowzór dzieła Victora Fleminga, jest o trzy lata starsza. Inna epoka, dosłownie i w przenośni.

2. Zakochany bez pamięci (2004)

Ocena na IMDb: 8,3/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3/10

"Zakochany bez pamięci" to niezwykły film o miłości, który wyróżnia się nie tylko oryginalnym pomysłem, ale również formą. Poruszający dramat w reżyserii Michela Gondry’ego na podstawie nagrodzonego Oscarem scenariusza Charliego Kaufmanna stawia widzowi pytanie: czy lepiej jest pamiętać o utraconej miłości, czy zupełnie wymazać ją z pamięci? Bohaterowie znakomitego "Zakochanego bez pamięci" mogą to drugie zrobić dosłownie – dzięki technologii.

Bohater, nieśmiały Joel (Jim Carrey), odkrywa po rozstaniu z ekscentryczną Clementine (nominowana za tę rolę do Oscara Kate Winslet), że jego była skorzystała z usługi usunięcia całej ich relacji ze swojej pamięci. Jest załamany i postanawia zrobić to samo. W trakcie zabiegu bohater wędruje przez świat wspomnień, które dzielił z Clementine i zdaje sobie sprawę, że... No właśnie.

1. Casablanca (1942)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 99 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Pierwsze miejsce to absolutne arcydzieło i klasyk. To "Casablanca" jest według użytkowników IMDb najlepszym romansem w historii kina. I trudno się temu dziwić. Nagrodzony trzema Oscarami melodramat Michaela Curtiza z niezapomnianymi rolami Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta to film, którego zapomnieć się po prostu nie da.

II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę. Ta okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają, ale Rick jest rozdarty: poświęcić się słusznej sprawie i pomóc Laszlo czy wybrać miłość?

Mimo że filmy sprzed lat często się starzeją, to nie jest przypadek "Casablancki". To majstersztyk nawet ponad 80 lat później.