Fot. Andrzej Zbraniecki / East News; Martin Keene / Aaron Chown / Press Association / East News

Ulubione perfumy księżnej Diany. Tańsze niż się wydaje

Księżna Diana, ikona stylu i elegancji, miała kilka ulubionych zapachów, które do dziś inspirują miłośników perfum. Z każdym z nich łączy się inna historia, każdy z nich ma także długą tradycję. Jednym z nich był zapach o nazwie "First" od Van Cleef & Arpels.

Wprowadzony na rynek w 1976 roku, "First" był pierwszym zapachem stworzonym przez renomowaną firmę jubilerską Van Cleef & Arpels. Kompozycję opracował mistrz perfumiarstwa Jean-Claude Ellena. Książę Harry, w swojej autobiografii "Spare", wspomina, jak zapach tych perfum pomógł mu podczas terapii po tragicznej stracie matki. Podczas jednej z sesji terapeutycznych użył flakonu "First", aby przywołać wspomnienia i zmierzyć się z bólem. Jak pachną perfumy księżnej Diany? O tym, jak pachnie "First" możemy się dowiedzieć m.in. ze strony internetowej fragantica.pl.

"First" to perfumy bogate i wyrafinowane. Pachną elegancko, luksusowo i ponadczasowo. Są idealne na wieczorne wyjścia, formalne okazje i specjalne chwile. Ze względu na aldehydowe nuty mają w sobie klasyczną, „perłową” czystość, przypominającą inne legendarne zapachy, jak Chanel No. 5, ale z bardziej ciepłym, bursztynowo-waniliowym zakończeniem.

Jak pachnie First?

Nuty głowy (otwarcie)

Pierwsze wrażenie to eksplozja świeżości i delikatnej słodyczy. Już od pierwszych sekund czuć:

Aldehydy – nadają zapachowi charakterystyczną, iskrzącą i mydlaną świeżość, która kojarzy się z klasyczną elegancją perfum z dawnych lat. Czarna porzeczka – owocowa, lekko kwaskowa nuta dodająca soczystości. Brzoskwinia i malina – łagodna, subtelna słodycz owocowa, wprowadzająca lekkość do kompozycji. Mandarynka i bergamotka – cytrusowe nuty nadające świeżości i lekkości całemu zapachowi.

Nuty serca (serce zapachu)

Po kilku minutach perfumy zaczynają rozwijać się w kwiatowy bukiet, który jest kwintesencją kobiecości i elegancji. Dominuje w nim:

Jaśmin – kremowy, elegancki, lekko słodki i bardzo zmysłowy. Konwalia – dodaje delikatnej, zielonej świeżości. Róża – klasyczna, subtelna i romantyczna. Goździk – przyprawowa nuta, dodająca odrobiny wyrazistości. Hiacynt i narcyz – wprowadzają lekko wodny, ale jednocześnie bogaty i esencjonalny kwiatowy akcent. Irys i orchidea – nadają pudrową, miękką głębię, podkreślając elegancki charakter perfum.

Nuty głębi (baza zapachu)

W końcowej fazie perfumy otulają skórę ciepłymi, drzewnymi i słodkimi akordami:

Bursztyn – nadaje ciepło i lekko żywiczny, otulający charakter. Wanilia – subtelnie podkreśla miękkość zapachu, dodając mu kremowej słodyczy. Piżmo – intensyfikuje trwałość perfum, czyniąc je bardziej zmysłowymi. Drzewo sandałowe – wprowadza kremową, drzewną głębię. Wetyweria – delikatna, ziemista nuta, dodająca klasycznej elegancji. Miód i fasola tonka – dodają odrobiny słodyczy i otulającej miękkości.

