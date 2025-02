Trump rozmawiał z Putinem i Zełenskim

"Prezydent Trump podzielił się szczegółami swojej rozmowy z Putinem. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraina . Razem z USA planujemy nasze kolejne kroki, aby powstrzymać rosyjską agresję i zapewnić trwały pokój" – podkreślił z kolei we wpisie w serwisie X sam Zełenski.

Trump w swoim wpisie podkreślił także, że ta wojna by nie wybuchła, gdybym był prezydentem. "Nie powinno być więcej ofiar!" – wskazał.

Szef Pentagonu: Ukraina nie wjedzie do NATO

Tego samego dnia szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział, że członkostwo Ukrainy w NATO jest nierealne. Polityk stwierdził także, że "nierealistyczne" jest oczekiwanie, że granice Ukrainy powrócą do stanu sprzed aneksji Krymu w 2014 roku.

– Chcemy – tak jak wy – suwerennej i prosperującej Ukrainy. Ale musimy zacząć od uznania, że ​​powrót do granic Ukrainy sprzed 2014 roku jest nierealnym celem – stwierdził Pete Hegseth, co cytuje CNN. Jak podkreślił, "dążenie do tego iluzorycznego celu jedynie przedłuży wojnę i spowoduje więcej cierpienia".